Automotive, Meloni: dovremo ragionare su sospensione norme del Green Deal

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, si è detta "preoccupata" daiimposti dall'amministrazione Trump – "è un problema che va risolto" – ma ha aggiunto di essere più preoccupata dall'allarmismo degli ultimi giorni. "Parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione. Non smetteremo di esportare negli Usa, ma attenzione all'allarmismo che sto vedendo in queste ore", ha ribadito Meloni a margine della visita sull'Amerigo Vespucci a Ortona."Il governo è al lavoro, sta facendo uno studio sull'impatto settore per settore, vedrà la settimana prossima i rappresentanti di tutte le categorie produttive per confrontare le nostre valutazioni con le loro. Ragioniamo insieme per capire quali possano essere le soluzioni, a livello italiano, europeo e in unache va aperta con gliper cercare soluzioni e arrivare a rimuovere tutti i dazi e non a moltiplicarli", ha sottolineato."In questo momento - ha aggiunto – possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti. Forse dovremo ragionare di sospendere le norme sulin tema di, settore colpito dai dazi". "C'è una norma poi che si chiama clausola generale di salvaguardia che prevede una deroga al Patto di stabilità – ha proseguito la premier – forse dovremmo ragionare su quello"."C'è unache è fondamentale – ha dichiarato la presidente del Consiglio - bisogna accelerare sulla riforma del. Sull'energia forse bisogna essere un po' più decisi e coraggiosi. Intanto ragioniamo su che cosa anche noi possiamo fare sfruttando una difficoltà per farla diventare un modo per fare dei passi avanti importanti in una fase che lo richiede".