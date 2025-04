Commercio elettronico: 2,8 milioni italiani vittima di truffa

(Teleborsa) - Nel corso dello scorso annohanno subito una truffa o un tentativo di frode nell'ambito del commercio elettronico (acquisto online di beni fisici) per un danno economico totale stimato in più di 500 milioni di euro. Sono i dati emersi dall’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research e Norstat. Altro dato allarmante è che rispetto alla rilevazione relativa al 2023,il numero di vittime di truffa o tentativi di frode in questo ambito è aumentato del 9%.Quali sono gli strumenti più utilizzati dai malfattori per cercare dialle prese con l’acquisto online di beni fisici? Secondo l’indagine, aanale utilizzato nel 39,4% dei casi di truffa o tentativo di frode, seguito dalla falsa email (30,3%). Non mancano, fra le armi dei truffatori, i metodi di comunicazione più moderni; più di 1 frode su 4 (25,8%)ha viaggiato attraverso i social network, mentre nel 15,9% dei casi attraverso App di messaggistica istantanea.contrariamente a quanto si possa pensare, è emerso come a subire più frequentemente una truffa o un tentativo di frode non siano gli anziani, bensì i consumatori più giovani. A fronte di una media nazionale del 6,7%, la percentuale sale sopra l’8% sia nella fascia 25 - 34 anni sia in quella 45 - 54 anni.Altro dato interessante emerge analizzando il grado di istruzione delle vittime di truffa o tentativo di frode; i più colpiti sono risultati essere i rispondenti con un titolo di studio universitario, con un’incidenza pari a più del doppio rispetto alle media.