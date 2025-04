Consorzio Luzzati, partnership tra banche popolari e Nexi per pagamenti digitali

Nexi

(Teleborsa) -, il consorzio delle Banche Popolari di piccole e medie dimensioni, ha definito una, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB. L'accordo consentirà agli istituti aderenti di mettere a disposizione dei propri clienti le migliori soluzioni di incasso e di pagamento digitale targate Nexi, garantendo loro quindi di migliorare la propria offerta nella monetica rafforzandone il posizionamento.Grazie alla partnership definita a livello consortile, che integra e consolida gli accordi già in essere, le banche aderenti - Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare Commerciale, Banca Popolare di Cortona, Banca Popolare di Fondi, Banca Popolare di Lajatico, Banca San Felice 1893 - disporranno diLuzzatti, Nexi e le banche aderenti definiranno entro breve unoalle reti e di formazione focalizzato sul rafforzamento dell'expertise del personale e dei gestori delle banche dedicato ai diversi segmenti di clientela."L'accordo con Nexi segna un nuovo passo in avanti significativo per la Luzzatti e le banche consorziate nel rafforzamento delle partnership comuni di prodotto e servizio e nella relativa capacità di fare sistema", sottolineadella Luzzatti.