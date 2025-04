Deutsche Bank: impatto di 0,4-0,7 punti percentuali su PIL UE da dazi

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Gli effetti sulla crescita del Vecchio Continente deidel presidente statunitense Donald Trump sono "". Lo affermano gli analisti, secondo cui l'aumento dei dazi potrebbe ridurre di 0,4-0,7 pp il PIL UE e di 0,3-0,6 pp il PIL del Regno Unito. Questo è l'effetto diretto, ma ci sono anche costi indiretti dall'estero ancora difficili da valutare, tra cui un aumento significativo del rischio di recessione negli Stati Uniti.Le nuove stime implicano undall'attuale +0,8%. Ciò equivale in linea di massima alla stagnazione economica fino a metà del 2025. Per il 2026, la previsione di crescita dell'area euro pari a +1,0% potrebbe rimanere ampiamente valida grazie ai benefici iniziali della crescita della spesa per la difesa/infrastrutture.L'è invece "". Le tariffe di ritorsione aumentano l'inflazione e la debolezza del cambio e l'interruzione della catena di fornitura sono rischi di inflazione. D'altro canto, una crescita più debole è disinflazionistica e le tariffe più elevate affrontate dai paesi terzi aumentano il rischio di deviazione commerciale disinflazionistica.Secondo Deutsche Bank, l'. "Il processo sarà lento. Le opzioni saranno dibattute - si legge nella ricerca - Non tutte le risposte assumeranno la forma di tariffe che aumentano l'inflazione. Allo stesso tempo, il tasso di cambio dell'euro sta salendo, non scendendo. Quindi, mentre l'impatto netto sull'inflazione è altamente incerto, i rischi potrebbero essere sbilanciati verso il basso nell'area euro. Per quanto riguarda il Regno Unito, vediamo un rischio minore di ritorsioni, con il governo che probabilmente perseguirà un accordo di libero scambio invece".Viene fatto notare che iin generale. Aiuti di Stato potrebbero essere usati nei settori più colpiti nei paesi più colpiti. Ciò potrebbe aumentare la pressione per più risorse comuni dell'UE per la spesa per la difesa. Dal lato del Regno Unito, con un margine fiscale limitato, l'aspettativa è che il governo cerchi di dare priorità a un accordo commerciale con gli Stati Uniti sopra ogni altra cosa.L'impatto ambiguo della guerra commerciale sull'inflazione ha il "". Tuttavia, con la probabile lenta ritorsione dell'UE, l'aumento del tasso di cambio non in calo e la crescita destinata a rallentare ulteriormente, è. Per la BoE, Deutsche Bank continua a vedere il tasso di interesse di riferimento ridotto a un ritmo trimestrale per gran parte dell'anno.