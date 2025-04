Eventi e scadenze del 4 aprile 2025

Giovedì 03/04/2025

Venerdì 04/04/2025

(Teleborsa) -- La riunione dei Ministri degli esteri del Consiglio Nord Atlantico si terrà presso la sede della NATO a Bruxelles. Gli incontri saranno presieduti dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, parteciperà alla riunione- Auditorium della Tecnica, Roma - 2ª edizione dell'Innovation Training Summit: i cambiamenti nel mercato del lavoro. Una ricerca Istat. All'evento internazionale dedicato alla formazione e all'innovazione e organizzato dall'associazione no profit Ecosistema Formazione Italia (EFI), si confronteranno più di 250 esperti e personalità istituzionali ed internazionali. Interviene, tra gli altri, il Ministro Adolfo Urso- Italia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Francia - Scope pubblica la revisione del merito di credito- Villa d'Este, Cernobbio - La 36ª edizione del workshop organizzato da The European House - Ambrosetti sugli scenari economici e finanziari, riunirà alcuni tra i massimi responsabili delle più importanti realtà industriali, di servizi e delle principali istituzioni politiche, economiche e finanziarie09:15 -- Il primo vertice tra i leader dell'UE e dei cinque paesi dell'Asia centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) si terrà a Samarcanda, in Uzbekistan. L'UE sarà rappresentata dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. La riunione sarà ospitata dal presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev11:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini, e una delegazione della Fondazione11:00 -- Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle Società - IV trimestre 2024; Conti economici trimestrali per settore istituzionale - IV trimestre 2024; Conto trimestrale delle Amministrazioni Pubbliche - IV trimestre 202412:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà presente all’Aquila in Piazza Duomo, in occasione del Giuramento del 99° Corso Allievi Vigili del Fuoco18:00 -- Riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Shangai chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti