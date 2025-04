Forte calo a Wall Street, spaventa escalation dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street, dopo aver registrato ieri la peggior seduta dal 2020, in scia aie ai conseguenti timori di recessione.aggiuntivi del 34% su tutti i beni importati dagli USA, a partire dal 10 aprile.Sul fronte macroeconomico, ldegli analisti, ma il tasso di disoccupazione è cresciuto oltre le previsioni al 4,2%, aumentando l'incertezza.Ilaccusa un ribasso del 4,16%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che continua la giornata a 5.139 punti, in forte calo del 4,77%. In netto peggioramento il(-4,94%); sulla stessa linea, pessimo l'(-4,67%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-7,42%),(-6,21%) e(-5,40%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,74%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,76%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,14%.Scende, con un ribasso del 7,90%.Tra i(+3,09%) e(+2,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,99%.Crolla, con una flessione del 12,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 12,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'11,37%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)14:30: Variazione occupati (atteso 137K unità; preced. 117K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,17 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%).