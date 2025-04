Inflazione, Unc: nessun rischio da dazi Trump ma da Ue

(Teleborsa) - Secondo Bankitalia, a seguito dei dazi lpotrebbe subire, specie nel breve termine,derivanti da un aumento ritorsivo dei dazi da parte della UE, anche se il deterioramento della domanda eserciterebbe effetti di segno opposto, che tenderebbero a prevalere verso la fine del triennio di previsione."Bankitalia conferma che il rischio di inflazione in Italia non dipende certo daidi, che invece danneggeranno i consumatori americani, costretti a comperare i prodotti italiani a prezzi maggiorati, quanto piuttosto daiche l'Unione Europea imporrà sulle importazioni statunitensi, anche se il calo della domanda che alla fine genererà questa assurda guerra commerciale iniziata da Trump potrebbe nel lungo periodo prevalere, contenendo l'inflazione, al prezzo ovviamente di un calo del Pil e dell'occupazione", afferma, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."Saremo, quindi, i primi a essere contenti se, come auspicato ieri dalla, si riuscisse a far rimuovere i dazi americani con una trattativa, anche se francamente non capiamo che cosa sia stato fatto in questi mesi. Dubitiamo, però, che Trump accetti di rimuovere i dazi solo perché folgorato sulla via di Damasco, ma che lo farà solo a fronte di una: o perché la ritorsione europea lo indurrà a più miti consigli dopo che i dazi Ue produrranno perdite alle industrie americane oppure perché sarà concesso alle merci americane di entrare liberamente in Europa pur non avendo i requisiti previsti dall'attuale regolamentazione europea. Sia chiaro che in quest'ultimo caso faremo le barricate. Non accetteremo compromessi in tema di sicurezza, non ammetteremo ormoni anabolizzanti per favorire la crescita degli animali o la produzione del latte" conclude Dona.