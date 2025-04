Italiaonline celebra il Made in Italy e l'UE: portali Libero e Virgilio si tingono di blu

(Teleborsa) -, la principale digital company italiana con i portali Libero e Virgilio, sceglie di renderein un momento di particolare attenzione ai mercati e alle relazioni internazionali., il colore simbolo dell’Europa, per sottolineare l’importanza della cooperazione, della crescita economica e della valorizzazione dell’eccellenza italiana in un contesto globale. A questa iniziativa, il portale di riferimento per studenti e docenti di ogni ordine e grado, che ripercorrerà la storia dell’Unione Europea, i suoi valori fondanti e il suo ruolo nell’evoluzione economica e culturale dell’Italia e del continente.Con questa iniziativa, Italiaonline vuole sottolineare il suo ruolo di protagonista nella trasformazione digitale delle imprese e nella promozione di contenuti di valore e di servizi per il Paese.