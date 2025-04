L’Ue non deve abbandonare il Green Deal: l’appello del Patto per il clima

(Teleborsa) - Ildeve restare undell’Unione europea. È questo il messaggio che arriva dall’evento nazionale del, "Il ruolo degli Ambasciatori del Patto europeo per il Clima", in corso a Bari."I temi che affrontiamo oggi sono cruciali, l’attenzione mediatica si sta spostando su altri fronti ma il cambiamento climatico non è un problema risolto anzi è minaccia che diventerà– spiega l’ambasciatore del Patto per il clima europeo-. Ildeve rimanere e rimane unadella Commissione europea, è confermato l’obiettivo del taglio delle emissioni".del cambiamento e possono fare la propria parte. "Con ill’Unione europea chiede ai comuni die del 100% entro il 2050 – continua l’ambasciatore Pecere. Un traguardo ambizioso, alcuni comuni sono già a buon punto. Siamo qui per aiutare tutti a conseguire questi obiettivi".L’impegno della cittadinanza è la protagonista dell’evento e parla anche ai più giovani. "ha creato un programma che si chiamache vuole coinvolgere i più giovani e permettere loro dialle amministrazioni di riferimento del loro territorio – ha detto, ricercatrice die ambasciatrice del Patto per il clima europeo -. La scuola è poco interpellata nella realizzazione dei Paesc ma è un peccato perché gli studenti sono una forza, più del 70% dei giovani vogliono partecipare alle decisioni politiche a livello locale, nazionale ed europeo".