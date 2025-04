Misitano & Stracuzzi, Intermonte taglia target price e conferma Buy

Misitano & Stracuzzi

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato il(aper azione dai precedenti 5,40 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie.Gli analisti scrivono che la top line ha superato le attese nel 2024. Affrontando forti sfide operative dovute ai vincoli di strutture datate, Misitano & Stracuzzi ha colto l'opportunità di aumentare la sua quota di portafoglio tra i clienti chiave al fine di posizionare la società come un fornitore sempre più affidabile prima dell'apertura di nuove strutture quest'anno. Ciò, unito a une prezzi ampiamente stabili con i clienti finali, è avvenuto a scapito del margine lordo, sebbene nonostante la diluizione la società abbia comunque soddisfatto le aspettative di EBITDA.La forte pressione sui prezzi delle materie prime (in particolare del terpene arancione, con prezzi in aumento di circa il 400%) dovrebbe continuare anche nel 2025, poiché la malattia del greening in tutto il mondo sta provocando uno dei peggiori raccolti di agrumi della storia, unita all'impatto dell'introduzione di(Intermonte ipotizza che circa il 50% del 44% delle vendite esposte alle Americhe nel 2024 provenga dagli Stati Uniti).