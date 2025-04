MPS, Morningstar DBRS alza rating a livello investment grade

Banca Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) -hail Long-Term Issuer rating, il Long-Term Senior Debt rating e il rating standalone Intrinsic Assessment (IA) di); contestualmente, il Long-Term Deposit rating è stato portato a "BBB".Gli upgrade hanno considerato lainterno di MPS e i suoi, che forniscono alla banca una maggiore flessibilità finanziaria per resistere a un potenziale deterioramento dell'ambiente economico e svolgere un ruolo attivo nel consolidamento in corso del sistema bancario italiano attraverso potenziali acquisizioni.A gennaio 2025, MPS ha lanciato un'offerta pubblica di scambio volontaria per acquistare il 100% delle azioni di. MPS ha convocato un'assemblea generale straordinaria il 17 aprile per approvare l'aumento di capitale riservato all'offerta. Secondo Morningstar DBRS, l'di BMPS, dati i punti di forza del franchising di Mediobanca e il suo solido bilancio. Tuttavia, l'operazioneconsiderando la natura ostile dell'offerta, che è stata respinta dal consiglio di amministrazione di Mediobanca. L'operazione, che richiede approvazioni normative, dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2025.Inoltre, l'azione di rating di Morningstar DBRS ha preso in considerazione icome parte della ricapitalizzazione precauzionale sostenuta dallo Stato nel 2017. Secondo Morningstar DBRS, questo posiziona MPS per competere su un campo di gioco più equo.