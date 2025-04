Nuova luce per Treviso. Al via i lavori di A2A Illuminazione Pubblica

(Teleborsa) -. Sono ufficialmente iniziati il 3 marzo i lavori di riqualificazione di luci, impianti e lampioni di Treviso, un’iniziativa di grande portata che porterà benefici in termini di efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità ambientale.L’intervento, affidato ad, società del perimetro AEB (Gruppo A2A), rientra nell’ambito della concessione firmata lo scorso anno tra il Comune di Treviso e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da A2A Illuminazione Pubblica e Eurogroup.L’iniziativa prevede un investimento complessivo di 9 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti, nell’ambito di un contratto di affidamento della durata di 15 anni e dal valore di 25,5 milioni di euro. Gli interventi, contribuendo in modo significativo alla sostenibilità della città.Dal punto di vista ambientale, l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica comporterà una. Inoltre, i lavori prevedono la sostituzione o la riqualificazione di 1.850 sostegni e l’installazione di 66 km di nuovi cavi, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e affidabilità del servizio.Oltre all’efficienza energetica, il progetto, offrendo ai cittadini un servizio più moderno ed efficace. La nuova illuminazione sarà inoltre gestita attraverso un avanzato sistema di telecontrollo, che consentirà un monitoraggio costante e interventi tempestivi in caso di guasti.Tra le innovazioni previste in ottica di evoluzione “smart” dei servizi comunali rientrano la realizzazione di una rete narrowband Lorawan, la predisposizione per connessioni a banda larga, l’installazione di 12 nuovi Access Point WiFi e la fornitura di 100 dispositivi iBeacon per la trasmissione di informazioni agli utenti in prossimità."Questo intervento rappresenta un passo avanti fondamentale per Treviso. Con una nuova illuminazione del centro e dei quartieri, caratterizzata da punti luce all’avanguardia per capacità illuminante e sostenibilità, la nostra città diventerà ancora più sicura e accessibile per tutti. Grazie alla tecnologia LED e ai. Questo progetto è il frutto di un lavoro capillare che raggiungerà ogni angolo della città, portando benefici concreti", le parole del"A2A Illuminazione Pubblica, toccando le storiche piazze di Milano, Bergamo e Brescia, fino ad arrivare a Monza, Seregno, Messina e, naturalmente, Treviso. Questo progetto riveste per noi un significato particolare, poiché rappresenta il nostro debutto nel Nord-Est, in una città che si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità e l'innovazione. Grazie a questa riqualificazione, ci impegniamo a rendere Treviso più efficiente, sicura e connessa, migliorando così in modo tangibile la qualità della vita dei suoi cittadini. È un traguardo importante per noi e ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso di crescita in quest’area del Paese" spiega"Quella fra Eurogroup e A2A è unaEurogroup SpA, presente da quasi 60 anni nel territorio, si pone come partner affidabile e preparato, forte della conoscenza e dell’esperienza maturate nell’ultimo decennio nel campo della Pubblica Illuminazione. Ad oggi sono 20 i Comuni che si sono affidati alla nostra azienda con Project dedicati, per un totale di oltre 60.000 punti luce gestiti. Eurogroup SpA ha così deciso di investire in maniera importante nei progetti di efficientamento energetico, garantendo un bagaglio di soluzioni innovative per la Pubblica Amministrazione: la riqualificazione del Comune di Treviso rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi di sostenibilità", affermaI lavori, che hanno preso il via nella zona nord della città a inizio marzo, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione comunale, proseguiranno nei prossimi mesi e si prevede che saranno completati entro l’estate del 2026. Grazie a questa trasformazione,, in linea con il suo ruolo di Città Ambasciatrice Verde d’Europa 2025.Per garantire un servizio efficiente e tempestivo, i cittadini di Treviso avranno a disposizione diversi canali per segnalare eventuali guasti all’illuminazione pubblica. Sarà attivo un Numero Verde di Pronto Intervento e sarà disponibile l’App "Illuminiamo", scaricabile su App Store e Google Play, che permetterà di segnalare facilmente qualsiasi problema relativo all'illuminazione pubblica.