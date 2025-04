Tavolo Autotrasporto: ASSOTIR, forti perplessità sulle nuove regole presentate dal MIT

(Teleborsa) - "Bene l'annuncio del ministero dei Trasporti sulle risorse messe a disposizione del settore dell'Autotrasporto, forti perplessità invece sulle nuove regole del settore che non consentiranno di tutelare effettivamente i trasportatori". È il giudizio che esprimedopo aver partecipato alla necessità di riconoscere al trasportatore un indennizzo per le soste eccessive al momento del carico e dello scarico delle merci; il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture di trasporto; le modiche per accedere all'esame per il conseguimento della CQC; la destinazione delle risorse strutturali relative all'anno 2025; e l'istituzione di un fondo pluriennale (590 milioni di euro) per il rinnovo del parco veicolare, che diventerà operativo dal 2027.ASSOTIR ribadisce le proprie forti perplessità sui primi due punti (l'indennizzo per i tempi di carico e scarico merci e il rispetto dei tempi di pagamento entro 60 giorni), anche se resta in attesa di ricevere i testi definitivi da parte del Ministero. "Anche con le nuove norme, difficilmente i trasportatori riusciranno a far valere i propri diritti – commenta–. Per attivare le nuove norme, servirà sempre una denuncia o una segnalazione da parte del trasportatore. Difficilmente però i trasportatori denunceranno i propri committenti, visto che si trovano in una posizione di sudditanza commerciale nei loro confronti". Secondo Donati, insomma, "qualunque intervento normativo, se vuole essere efficace, deve prevedere la possibilità che lo Stato entri direttamente nei controlli, e non solo a seguito della denuncia da parte del trasportatore".Sulla questione relativa all'(la CQC, Carta di Qualificazione del Conducente), tutte le associazioni intervenute al Tavolo hanno chiesto di eliminare l'obbligo di frequenza del corso di preparazione all'esame. L'esame rimane il vero punto di valutazione della capacità professionale del futuro autista. Si può lasciare quindi all'aspirante conducente la libertà di valutare come acquisire la preparazione più idonea.Infine, il MIT ha condiviso con le associazioni iper l'anno in corso. Con l'occasione il Ministero ha comunicato di aver recuperatoper sanare domande di investimenti relative ad annualità precedenti, che non avevano ancora trovato copertura finanziaria.ASSOTIR giudica infine molto positivo l'annuncio di unper favorire il rinnovo del parco veicolare, per quanto l'operatività sia prevista per il 2027. Il prossimo passaggio dovrebbe prevedere la definitiva decisione sulle norme per le soste e i tempi di pagamento. A seguire, restano da affrontare temi riguardanti il Codice della strada (che interviene su aspetti come la sospensione breve della patente, e i sensori angoli ciechi), nonché un approfondimento sullo studio promosso dall'Albo degli Autotrasportatori sui Valori di riferimento, a seguito di alcune perplessità espresse da alcune associazioni."ASSOTIR – prosegue– chiederà nuovamente di recepire il Regolamento UE 1055/2020 per quanto attiene ai requisiti per esercitare la professione di trasportatore. Il Regolamento infatti introduce un criterio di proporzionalità tra fatturato e mezzi a disposizione dell'azienda. È un parametro che alcune rappresentanze associative osteggiano fortemente, ma che è invece centrale per attuare un cambiamento profondo nel mercato del trasporto. È necessario infatti accorciare la filiera, e contrastare l'abuso del sub-appalto, la cosiddetta subvenzione, che si è fatto nell'ultimo decennio" conclude il Segretario Generale di ASSOTIR. "Solo in questo modo, i trasportatori otterranno delle tariffe eque per il servizio che garantiscono".