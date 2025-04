Wall Street, peggior seduta dal 2020. S&P-500 in correzione, Russell-2000 in bear market

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo dazi peggiori del previsto dall'amministrazione Trump, con ilche accusa un ribasso del 3,98%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 5.397 punti, ritracciando del 4,84%. In forte calo il(-5,41%); sulla stessa linea, pesante l'(-4,96%). Si tratta dellaL'è ricaduto in una, in calo di oltre il 10% rispetto al massimo storico di febbraio. Il, focalizzato sulle azioni a piccola capitalizzazione, è entrato in un, ovvero in calo di almeno il 20% rispetto al suo ultimo picco.Intanto,ha dichiarato di esserecommerciali, un'inversione di tendenza rispetto alle precedenti dichiarazioni dei funzionari dell'amministrazioneNell'S&P 500, buona la performance del. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-7,51%),(-6,86%) e(-6,45%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,30%),(+2,87%),(+2,59%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -14,44%. Scende, con un ribasso del 10,47%. Crolla, con una flessione del 9,97%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,83%.Al top tra i, si posizionano(+2,81%),(+2,74%),(+2,68%) e(+2,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,80%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 16,09%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 13,34%. In perdita, che scende del 13,26%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,1%; preced. 4,1%)14:30: Variazione occupati (atteso 139K unità; preced. 151K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,17 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,8%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.