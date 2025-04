Pasquoni (CAIA Italy): private markets sono cambiati, formazione è molto importante

(Teleborsa) - "L'. Basta pensare che nel 2005 era 4 trilioni di dollari e alla fine del 2023 era oltre 22 trilioni, quindi c'è stata una crescita veramente esponenziale e, soprattutto gli investitori privati che oggi si cominciano ad affacciare a questa asset classe per diversificare i loro portafogli e ottenere rendimenti prospettici più interessanti". Lo ha detto a Teleborsa, Head of Finance and Investment presso ANIA e Chapter Head del CAIA Chapter Italy, in occasione della 15esima edizione del Salone del Risparmio, il più grande evento italiano dedicato all'industria del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano."La, perché mentre gli investitori istituzionali già da tempo hanno dimensione e scala per diversificare il loro portafoglio in vari asset, gli investitori privati cominciano ora", ha sostenuto Pasquoni.Ilcertifica competenze avanzate nei mercati privati, contribuendo a promuovere una cultura finanziaria consapevole, orientata all’investitore e focalizzata sul lungo termine."Il CAIA, che è l'associazione dei Chartered Alternative Investment Analyst, ha esplorato il fenomeno delladegli asset in un recente paper, in cui in qualche modo guida i professionisti verso quella che è la seconda ondata della democratizzazione degli asset - ha spiegato - La prima era iniziata dopo la crisi finanziaria, con lo sviluppo di strategie liquide alternative, e la seconda è in atto oggi. Sicuramente, tuttavia è essenziale l'educazione finanziaria non solo per l'investitore privato ma anche per il wealth manager e per tutti coloro che guidano l'investitore in questo percorso".Secondo Pasquoni, "è importante capire quelli che sono gli obiettivi del cliente, la sua propensione a rischio, il suo bisogno di liquidità, le caratteristiche del prodotto e soprattutto quanto queste siano adeguate per i suoi bisogni. Ecco perché la formazione e l'educazione finanziaria del wealth manager in primis e anche dell'investitore sono fondamentali, per far sì che questa".