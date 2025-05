Auto, Ifo: dazi Usa incidono sul clima imprenditoriale dell'industria tedesca

(Teleborsa) - L'è sceso leggermente ad aprile 2025, attestandosi a -30,7 punti, in calo rispetto ai -30,5 punti di marzo. "I dazi statunitensi entrati in vigore all'inizio di aprile hanno praticamente stroncato sul nascere i primi sviluppi positivi del business, soprattutto nel mercato europeo", ha dichiarato, esperta del settore ifo.Le aziende valutano la loro attuale situazione aziendale leggermente migliore, sebbene ancora a un livello molto basso, con l'indicatore in aumento ad aprile a -36,4 punti, rispetto ai -39,6 punti di marzo. Le aspettative delle aziende, d'altra parte, sono scese da -20,9 punti di marzo a -24,8 punti di aprile.Ilsi sta lentamente ricomponendo: nel complesso, un numero significativamente maggiore di aziende si è dichiarato più soddisfatto del proprio portafoglio ordini ad aprile rispetto al mese precedente. "Gli ordini in arrivo dall', in aumento dalla fine dello scorso anno, svolgono senza dubbio un ruolo importante in questo contesto. Dopotutto, rappresentano un terzo delle esportazioni totali dell'industria automobilistica tedesca", ha spiegato Wölfl. Anche per il, le aziende valutano la propria posizione competitiva notevolmente migliore rispetto ai due trimestri precedenti.Tuttavia, le prospettive commerciali sono frenate dai dazi sulle esportazioni di automobili e componenti verso gli, in vigore dall'inizio di aprile: le aspettative di esportazione delle aziende sono diminuite significativamente ad aprile, dopo essere aumentate notevolmente nei due mesi precedenti. Inoltre, le aziende valutano la propria posizione competitiva al di fuori dell'UE addirittura peggiore rispetto ai due trimestri precedenti.Sebbene le aziende del settore automobilistico continuino a tagliare, lo fanno a un ritmo notevolmente inferiore rispetto ai mesi precedenti: le aspettative di occupazione delle aziende sono migliorate, attestandosi a -18,7 punti ad aprile, dopo aver raggiunto un minimo storico di -47,0 punti* a marzo.