Banca d'Italia, indice eurocoin invariato ad aprile a 0,25

(Teleborsa) - In aprileè rimasto stabile rispetto al mese precedente (a 0,25). Lo comunica la Banca d'Italia che spiega che l’andamento dell’indicatore ha beneficiato della ripresa dellama ha risentito del peggioramento dei climi di fiducia di imprese e famiglie.L'indice euro-coin – sviluppato dalla Banca d’Italia – fornisce in tempo reale unadel quadro congiunturale corrente nell’area dell’euro, esprimendo tale indicazione in termini di tasso di crescita trimestrale del PIL depurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo). È pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia e dalLedi euro-coin sono previste per mercoledì 4 giugno e giovedì 3 luglio.