BCC Pachino, ok da soci a bilancio 2024: utile sale a 6,3 milioni di euro

(Teleborsa) - L'diha approvato il bilancio 2024, che fotografa una banca in salute, con un coefficiente patrimoniale al 27,73% e in costante crescita, anche in termini di base sociale: 500 nuovi soci rispetto all'anno precedente. La BCC del Gruppo Iccrea conta 18 filiali operative in tutta la Sicilia Orientale, 123 collaboratori, quasi 7.700 soci e un utile netto che supera i 6,3 milioni di euro."È un bilancio che racconta molto più di un semplice risultato economico - ha dichiarato il- la crescita delle masse (+10%), della raccolta e degli impieghi testimonia la nostra capacità di essere competitivi, restando però fedeli alla nostra natura cooperativa. Il nostro obiettivo non è soltanto creare valore economico, ma redistribuirlo in modo equo e sostenibile, contribuendo al benessere collettivo"."La nostra visione - ha aggiunto il- è quella di una banca che cresce insieme alla sua comunità. Ogni utile viene reinvestito nel territorio, sotto forma di finanziamenti a famiglie e PMI, ma anche di progetti sociali, iniziative culturali, sostegno a categorie fragili, tutela ambientale e percorsi di inclusione".