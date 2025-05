CFO SIM, l'utile raddoppia a 0,96 milioni di euro nel 2024

(Teleborsa) -, intermediario finanziario indipendente focalizzato sull'attività di family office, private banking e investment banking, ha chiuso il 2024 conpari a 12,06 milioni di euro (+19,5% sul 2023). Tutte le aree di attività hanno contribuito alla performance. In particolare, i ricavi da consulenza (+16,1% a 2,92 milioni di euro), da gestione di portafoglio (+13,2% a 3,23 milioni di euro), da trading (+28,6% a 3,1 milioni euro) e investment banking/altri servizi (+35,6% a 2,1 milioni di euro).Grazie al contenimento della crescita dei costi totali (+3,5% a 11,32 milioni di euro), ilha raggiunto 1,44 milioni di euro, in aumento rispetto al 2023. In crescita anche l'(+106%), che raggiunge 0,96 milioni di euro rispetto a 0,46 milioni di euro del 2023."Il 2024 è statoper il Gruppo CFO SIM, con risultati che riflettono la nostra capacità di coniugare innovazione, espansione internazionale e attenzione al cliente - ha commentato l'- L'incremento delle masse gestite e amministrate e la nostra solidità finanziaria ci permettono di guardare con fiducia al 2025, anno in cui proseguiremo il nostro percorso di sviluppo, rafforzando ulteriormente la nostra presenza nel settore dei servizi finanziari con soluzioni innovative per la clientela"."Il percorso di crescita vede ile l'adozione di tecnologie innovative - ha aggiunto - CFO SIM ha inoltre pianificato investimenti per migliorare l'offerta digitale e l'esperienza del cliente, mantenendo un forte focus sulla sostenibilità e sulla governance ESG".