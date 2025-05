Cy4gate partecipa a progetto di ricerca europeo nel settore difesa

CY4GATE,

(Teleborsa) -player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence,finanziato dell’European Defence Fund (EDF) per un valore complessivo di € 1,1 milioni in 3 anni e mezzo a partire dal 2026.Il progetto denominato "(Cyber Infrastructure for Training in Advanced Defence Exercises and Learning), è stato aggiudicato ad undi cui Cy4Gate è membro e si prefigge lo scopo di realizzare un cyber range cooperativo di futura generazione, da realizzare tramite l’implementazione di sinergici pacchetti di studio, design, prototipazione, test e validazione a cui lavorerà ciascun componente del consorzio. La realizzazione di questo progetto permetterà di acquisire a livello europeoa condurre più avanzate attività di training, esercitazioni e di preparazione a missioni operative.Il progetto, dellaper un valore complessivo di circa, vede come protagoniste tutte le numerose aziende e gli enti di ricerca provenienti da circa venti nazioni europee.Sono stati 62 i progetti comunitari di Ricerca e Sviluppo del fondo EDF assegnati nel 2025 per circa 1 miliardo di Euro, con l’intento di sostenere l’eccellenza tecnologica su un vasto portafoglio di capacità nella Difesa ritenute critiche, tra cui anche la difesa cibernetica. I progetti sono stati individuati a seguito di inviti a presentare proposte (c.d. call) definiti sulla base delle priorità tematiche concordate dagli Stati membri nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune e a valle di un lungo e articolato percorso di selezione vengono individuati i consorzi aggiudicatari.