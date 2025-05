Digitouch, assemblea approva bilancio 2024 e cedola 0,03 euro/azione

Digitouch

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e Cloud Marketing Company, annuncia che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in seconda convocazione, ha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno: il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; la destinazione del risultato di esercizio e la proposta di distribuzione del dividendo; l'autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.In particolare, l’Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l’utile di esercizio di 1.660.842 euro a riserva di rivalutazione partecipazionied ha deliberato la distribuzione di un, per complessivi 416.901 euro attingendo dalla riserva straordinaria. Lo stacco della cedola è previsto il 23 giugno 2025, record date 24 giugno 2025 e pagamento 25 giugno 2025.L’Assemblea degli azionisti ha deliberato poi di autorizzare l’organo amministrativo e, per esso, il Presidente e il Direttore Finanziario in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 maggio 2024.