Fincantieri, Vard firma nuovo contratto con Dong Fang Offshore

, controllata norvegese del, ha firmato undi una Commissioning Service Operation Vessel (CSOV), uno dei maggiori fornitori di unità di supporto offshore nella regione dell'Asia-Pacifico.L'accordo rappresentacon DFO per una nave Offshore Subsea Construction (OSCV). Si tratta dellaCSOV che Vard costruirà per questo cliente, dopo le prime due ordinate nel maggio 2024.La nuova unità sarà basata sul design VARD 4 39, appositamente concepito per DFO, con unasia durante le fasi di servizio che di installazione. Progettata per garantire la massima flessibilità per le future esigenze operative, la nave si distinguerà per igrazie a impianti di propulsione e macchinari ad alta efficienza, elevate capacità di manovrabilità in mare, stabilità e un'elevata precisione nel mantenimento della posizione. e ha la possibilità di installare un sistema modulare per la riparazione di cavi in fibra ottica e cavi di alimentazione.La nave sarà costruita, allestita e consegnata presso il, con"Questo accordo sottolinea il nostro ruolo di leader globale nella cantieristica navale, sempre più considerata come leva geopolitica strategica. La nostra presenza in Vietnam dimostra la competitività di Fincantieri nel mercato asiatico, dove vediamo un significativo potenziale di crescita", commenta, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri.