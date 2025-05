Generali e UNDP: focus su urgente necessità di maggiore resilienza micro, piccole e medie imprese in Asia

Generali

(Teleborsa) - L’Italia ospita per la prima volta la(ADB) a Milano, dal 4 al 7 maggio 2025, presso il. Giunta alla 58ª edizione, la riunione approfondirà le linee guida di sviluppo prioritarie per l'ADB, anche facendo leva sullo strategico contributo dell'Italia come membro fondatore e partner di lunga data della banca. Nell’ambito di questo evento Generali, in collaborazione con il(UNDP), ospiterà una sessione in programma oggi, 5 maggio, dalle 16:30 alle 18:00, per sottolineare l'urgente necessità di rafforzare la resilienza delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) asiatiche, concentrandosi su soluzioni che permettano una migliore gestione del rischio e come queste possano essere supportate attraverso partnership tra istituzioni pubbliche e soggetti privati.Nell'attuale contesto macroeconomico sempre più complesso, è più importante che mai continuare a consolidare la resilienza delle micro, piccole e medie imprese in Asia e a livello globale – ha dichiarato, Presidente di–. Queste aziende costituiscono la spina dorsale della nostra economia, rappresentando circa il 97% di tutte le imprese in Asia ed offrendo un significativo contributo all'occupazione, alla produzione economica e all'innovazione. Dobbiamo aiutarle ad adattarsi al cambiamento dello scenario economico e incrementare la loro resilienza per rimanere competitive in un contesto globale in evoluzione, influenzato da diversi fattori strutturali, dalla geopolitica al cambiamento climatico. Nessuna entità, pubblica o privata, può affrontare con successo tutte queste sfide da sola. La soluzione risiede in uno sforzo congiunto. Il nostro settore svolge un ruolo cruciale nel colmare il divario di protezione e promuovere soluzioni che migliorino la resilienza delle nostre economie e comunità attraverso partnership pubblico-privato"."Rafforzare la resilienza delle MPMI significa dotare queste imprese degli strumenti, delle conoscenze e delle risorse per proteggersi finanziariamente contro una moltitudine di rischi per la continuità aziendale – ha aggiunto, CEO Insurance di Generali –. Sebbene queste imprese siano una forza trainante vitale per le economie globali, affrontano sfide e rischi senza precedenti per la loro sostenibilità e stabilità finanziaria. Per affrontare questi problemi, dobbiamo andare oltre i modelli tradizionali di trasferimento del rischio e abbracciare soluzioni collaborative in grado di proteggere persone, infrastrutture ed economie in un ambiente macro sempre più volatile. La condivisione di risorse e competenze attraverso partnership pubblico-privato è fondamentale per sviluppare nuovi modelli che offrano una copertura assicurativa più completa e accessibile, soprattutto per coloro che sono più vulnerabili rispetti ai diversi rischi strutturali"."Il divario di protezione dell'88% nella regione Asia Pacifico non riguarda solo le perdite finanziarie dopo un disastro; è una barriera significativa che limita innumerevoli giovani imprenditori, in particolare donne, in microimprese altamente vulnerabili, limitando la loro ripresa e crescita dopo gli shock. La mancanza di finanziamenti accessibili, come credito e assicurazione, implica futuri precari. L'UNDP promuove una nuova fase di partnership tra settore pubblico e privato per diffondere innovativi strumenti finanziari e dare a questi imprenditori la possibilità di costruire imprese di successo e scalabili in contesti stabili o di crisi, in modo che possano uscire dai limiti delle microimprese e crescere più forti. Attraverso la nostra partnership, UNDP e Generali stanno muovendosi proprio in questa direzione", ha affermato, UN Assistant Secretary-General e Regional Director for Asia and the Pacific di UNDP.Laospitata alla Riunione Annuale dell'ADB si svolgerà in un formato dinamico, combinando discorsi di apertura, interventi di alto livello ed una conversazione informale con esperti per mettere in luce strategie innovative, pratiche resilienti e soluzioni concrete per il futuro sostenibile delle MPMI asiatiche.