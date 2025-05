Loews, cala l'utile nel primo trimestre

Loews

(Teleborsa) -archivia il primo trimestre con un calo dell'utile, in un contesto difficile caratterizzato da elevate perdite catastrofali nel settore assicurativo. In dettaglio, il periodo si è chiuso con un EPS di 1,74 dollari mentre isono stati pari a 4,49 miliardi di dollari.La società holding diversificata, che possiede una partecipazione di maggioranza in, ha dichiarato che le perdite dovute a catastrofi naturali della sua unità assicurativa sono state di 97 milioni di dollari, inclusi 53 milioni di dollari derivanti dagli incendi boschivi in ??California, rispetto agli 88 milioni di dollari dell'anno precedente. La divisione assicurativa di Loews ha registrato un combined ratio sottostante del 92,1% nel ramo danni, rispetto al 91% dell'anno precedente.CNA Financial ha riportato un utile core di 281 milioni di dollari, ovvero 1,03 dollari per azione, in calo rispetto ai 355 milioni di dollari (1,30 dollari per azione) dello stesso trimestre dell’anno scorso.Nonostante le sfide, CNA ha registrato una crescita dei premi lordi sottoscritti del 7% e una crescita dei premi netti sottoscritti del 9% nei suoi segmenti P&C, escludendo le captive di terze parti.