Pershing Square aumenta quota in Howard Hughes in operazione da 900 milioni di dollari

(Teleborsa) - Ladell'investitore miliardario Bill Ackmanper acquisire 9.000.000 di azioni di nuova emissione della società immobiliare(HHH).L'investimento di Pershing Square consentirà a HHH di, acquisendo partecipazioni di controllo in società operative pubbliche e private di alta qualità e con una crescita sostenibile, continuando al contempo a investire e far crescere il core business della società nello sviluppo immobiliare e nelle Master Planned Communities.L'acquisizione di 900 milioni di dollari di azioni ordinarie di nuova emissione di HHH a 100,00 dollari per azione rappresenta un premio del 48% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di HHH di venerdì 2 maggio 2025. Pershing Square deterrà ora il. Pershing Square ha concordato di limitare il proprio diritto di voto al 40% e la propria titolarità effettiva al 47%.Il Presidente e CEO di Pershing Square,, è stato nominato Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di HHH., Chief Investment Officer di Pershing Square, assumerà la carica di Chief Investment Officer di HHH, un nuovo ruolo dirigenziale di alto livello all'interno della società. Il team dirigenziale di HHH, guidato dal CEO, rimarrà invariato, con ruoli e responsabilità ampliati."Sono lieto di tornare in HHH come Presidente Esecutivo con l'aggiunta di Ryan per contribuire alla trasformazione della società in una holding diversificata - ha dichiarato Bill Ackman - HHH ha creato un valore sostanziale per gli azionisti negli ultimi anni, che è passato in gran parte inosservato a causa dell'elevato costo del capitale che il mercato assegna alla società alla luce della sua esposizione pura allo sviluppo immobiliare e alla creazione di comunità. Riteniamo che HHH sia unache acquisirà il controllo di aziende che soddisfano i criteri di Pershing Square in termini di qualità aziendale e crescita duratura".