Piazza Affari viaggia sulla parità in un'Europa a due velocità

(Teleborsa) -, che scontano un clima negativo, a causa del riemergere disia nell'Est europeo che in Medioriente.Lasul fronte delcontribuisce a deprimere il sentiment degli operatori, mentre sono regolarmente scattati nel weekend i dazi sulle componenti per auto, precedentemente annunciati dagli USA. Pressioni al ribasso vengono esercitate anche dal, dopo cheha annunciato un, che si posiziona sulla linea di parità, grazie a qualche, che compensa l'andamento più dimesso degli energy.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,20%. Lieve aumento dell', che sale a 3.262,2 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 56,93 dollari per barile, in netto calo del 2,33%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,56%.composta, che cresce di un modesto +0,22%, mentre è chiusa per un bank holiday; debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.A Milano, ilè stabile e si posiziona su 38.278 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 40.626 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,06%); in frazionale calo il(-0,24%).di Piazza Affari, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,41%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,13%.Composta, che cresce di un modesto +1,04%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,86%.Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -1,50%.Debole, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,05%.Tra i(+3,44%),(+1,92%),(+1,73%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,61%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,17%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,02%.