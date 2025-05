Regione Sicilia a TuttoFood Milano 2025 come Regione Europea della Gastronomia

(Teleborsa) - Grande partecipazione questa mattina per l'inaugurazione dello Stand della Regione Siciliana a TuttoFood, presso il Padiglione 14, Stand E07 ed E19. L’evento è uno deifieristici internazionali dedicati al, e segna un momento di grande importanza per la Sicilia.La presenza della Regione Siciliana, promossa dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è un’occasione unica per valorizzare le tradizioni culinarie, i prodotti tipici e l’innovazione gastronomica dell’isola, consolidando il ruolo della Sicilia come eccellenza nel panorama internazionale. Inoltre, quest’anno lacelebra il prestigioso titolo di, conferito dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT)."La partecipazione della Sicilia a TuttoFood 2025 rappresenta un’occasione strategica per raccontare al mondo l’eccellenza e la tradizione della nostra terra. Le aziende siciliane sono portatrici di valori unici, legati alladel nostro. Questo evento offre loro una vetrina privilegiata per consolidare la presenza sui mercati globali, creare connessioni con buyer e operatori internazionali e aprire nuove opportunità di crescita e sviluppo. Il nostro obiettivo è sostenere e valorizzare la straordinaria varietà e qualità delle produzioni agroalimentari siciliane, contribuendo al rafforzamento dell’immagine della Sicilia come fiore all’occhiello del Made in Italy", ha dichiarato Salvatore Barbagallo, Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana.L'allestimento della Regione Siciliana, uno dei più ampi all'interno della manifestazione, è pensato e realizzato come un aggregatore delle imprese agroalimentari basate in Sicilia più interessanti, e che tramite questo allestimento hanno la possibilità di mostrare al pubblico i propri prodotti ed incontrare i numerosi buyer, nazionali e internazionali, che frequentano TuttoFood. "Ia cui puntiamo sono siache, a partire da quello Europeo" ha precisato Barbagallo "abbiamo un forte interesse in particolare verso Cina e Giappone, ma anche gli stati uniti sono molto interessanti, a seconda del prodotto". Relativamente ai settori merceologici, uno dei più sviluppati, secondo il presidente, è quello della viticoltura, mentree in pochi anni dovrebbe arrivare ad esprimere appieno le proprie potenzialità.