RES, CdA approva conversione di 2.000.000 di PAS in azioni ordinarie

RES

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha deliberato la(PAS) in azioni ordinarie, senza modifica alcuna del capitale sociale, nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Price Adjustment Share detenuta.In particolare, ai fini della determinazione della conversione, il CdA ha redatto e approvato un prospetto con l'pari a 11,2 milioni di euro per il quale la società di revisione incaricata, BDO Italia, ha rilasciato in data 30 aprile 2025 il proprio parere favorevole. La buona performance dell'esercizio ha permesso il completo superamento del valore stabilito dal "meccanismo di protezione", ovvero del target prefissato pari a 11 milioni.