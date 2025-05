Ricerca scientifica, von der Leyen annuncia il programma Choose Europe da 500 milioni di euro

(Teleborsa) - La presidente della Commissione europea,ha annunciato il lancio del programma di ricerca europea. "Vogliamo che l'Europa continui ad essere in prima linea nella ricerca fondamentale. Vogliamo che l'Europa sia leader nelle tecnologie prioritarie dall'intelligenza artificiale alla quantistica, dallo spazio, ai semiconduttori e alla microelettronica alla salute digitale, alla genomica e alla biotecnologia. Vogliamo scienziati, ricercatori, accademici e lavoratori altamente qualificati scelgano l'Europa", ha dichiarato von der Leyen nel suo discorso all'Università Sorbona di Parigi."La prima priorità è garantire che lainrimanga aperta e libera – ha sottolineato –. Questo è il nostro biglietto da visita. Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerlo, ora più che mai. Vogliamo rafforzare lain tutta Europa, proprio come facciamo per beni, talenti e capitali nel nostro mercato unico. E vogliamo sancire la libertà dinella legge in un nuovo atto sull'area europea della ricerca. Perché con l'aumento delle minacce in tutto il mondo, l'Europa non scenderà a compromessi sui suoi principi. L'Europa deve rimanere la patria della libertà accademica e scientifica".Quanto alle risorse che saranno stanziate per questa iniziativa, la presidente della Commissione europea ha annunciato che il nuovo pacchetto potrà contareper il 2025-2027 "per rendere l'Europa una calamita per i". "Questo aiuterà a sostenere i migliori e più brillanti ricercatori e scienziati dall'Europa e da tutto il mondo. Miriamo a creare una nuova super sovvenzione di sette anni nell'ambito dell'ERC per aiutare a offrire una prospettiva a lungo termine al meglio. Attraverso l', stiamo già sostenendo i ricercatori che si trasferiscono in Europa con una sovratta oltre la loro sovvenzione. Ora stiamo raddoppiando l'importo che possono ricevere quest'anno. E voglio estendere questo supporto per il 2026 e il 2027", ha aggiunto.Il terzo obiettivo dell'iniziativa Choose Europe sarà quello "di accelerare il percorso, dalla scienza rivoluzionaria all'innovazione trasformativa e alle opportunità di. Questo è il motivo per cui presenteremo un primoin assoluto e una strategia di avvio e scaleup, per rimuovere le barriere normative e di altro tipo e per facilitare l'per le startup e le scaleup europee innovative"."Ultimo ma non meno importante: dobbiamo rendere più facile e attraente venire in Europa per la– ha concluso von der Leyen –. Collegheremo meglio icon gli istituti di ricerca. Accelereremo il processo di ingresso e soggiorno in Europa. Abbiamo già un'eccellente piattaforma che collega i ricercatori di tutto il mondo con migliaia di posti di lavoro in Europa, oltre a fornire supporto per i. Ora vogliamo sostenere le istituzioni pubbliche e private per collegarsi meglio a lavoratori e ricercatori altamente qualificati e per accelerare e semplificare l'ingresso per i migliori ricercatori. Perché portare il meglio da tutto il mondo è portare fuori il meglio dell'Europa".