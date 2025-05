Rivian investe 120 milioni di dollari per costruire parco fornitori in Illinois

Rivian Automotive

(Teleborsa) -, produttore statunitense di pick-up elettrici,di veicoli elettrici, con un. L'azienda prevede che i fornitori chiave si insedieranno nel parco, garantendo processi di approvvigionamento dei materiali ancora migliori per i componenti che saranno utilizzati nella produzione di veicoli elettrici di Rivian, si legge in una nota. Un maggior numero di fornitori nell'area significa anche più posti di lavoro, inclusi quasi 100 posti di lavoro diretti per Rivian."Siamo entusiasti di vedere questo parco fornitori realizzarsi così rapidamente - ha dichiarato il- Questo sarà un fattore chiave per aumentare la produzione dello stabilimento nel 2026, quando inizieremo a costruire l'R2, oltre all'R1 e ai nostri furgoni commerciali".Rivian produce tutti i suoi veicoli elettrici nello stabilimento di Normal, Illinois, tra cui il SUV completamente elettrico R1S, il camion completamente elettrico R1T, l'Amazon Electric Delivery Van (EDV) e il Rivian Commercial Van. Oltre al parco fornitori di 120.000 metri quadrati, sono in corso i lavori per l', necessario per la produzione dell'R2. La produzione dell'R2 dovrebbe iniziare nel 2026.