Skillvue, round Seed da 5,5 milioni di euro guidato da 360 Capital

(Teleborsa) -, startup italiana che ha sviluppato una piattaforma che utilizza l'AI per analizzare le competenze e valorizzare il capitale umano, ha annunciato ilguidato dalla società italo-franceseAl round hanno partecipato anche- il primo fondo italiano di venture capital creato da fondatori di startup e guidato da Lorenzo Franzi - edi Edoardo Ermotti, che avevano guidato il round chiuso dalla startup lo scorso anno. Nel dettaglio, Italian Founders Fund e 14Peaks Capital hanno partecipato esercitando il diritto pro-rata, la clausola che assicura a un investitore il diritto di partecipare a uno o più round di finanziamento futuri per mantenere invariata la propria quota nella società, mentre Orbita Verticale ha effettuato un coinvestimento.Nata a Milano nel 2021, Skillvue si propone come, sia in fase di selezione che in generale nell'attività di talent management. La piattaforma, basata su modelli di AI proprietaria in costante sviluppo ed evoluzione verso dei veri e propri Skills Assessment Agent (modelli avanzati di AI finalizzati a supportare HR in una gestione sempre più innovativa e personalizzata delle valutazioni di competenze), elimina alcune storiche problematiche degli assessment tradizionali che hanno sempre impedito un loro utilizzo estensivo sui candidati e l'intera popolazione aziendale, e garantisce costi sostenibili, risultati veloci e scalabilità completa, si legge in una nota.Per quanto riguarda gli investimenti, Skillvue è nata grazie a un primo finanziamento di 330 mila euro da parte di alcuni business angels e nel 2024 ha chiuso un pre-seed da 2,5 milioni di euro con IFF, 14Peaks, Kfund, Orbita Verticale e Ithaca 3, il veicolo di investimento di Luigi Berlusconi. Somme che, con il round appena chiuso, portano la. Il fatturato della società ha registrato una crescita del 700% tra il 2023 e il 2024. Il team - che opera nelle sedi operative dislocate in Italia, Germania e Canada - è già quasi raddoppiato dal pre-seed round del 2024 e arriverà a contare 30 persone entro la fine del 2025."Abbiamo deciso di sfruttare la forza dell'intelligenza artificiale per riportare le competenze al centro del workforce management, trasformando il modo in cui le aziende individuano, selezionano e fanno crescere le persone - spiega- La nostra tecnologia rende il processo di selezione più rapido e data-driven, la gestione del talento più efficace e i processi HR scalabili al 100%. Con questo round stiamo accelerando nello sviluppo dei nostri Skill Assessment Agent, rendendo le competenze e il potenziale di ciascuna persona ben visibili e pienamente valorizzati e garantendo allo stesso tempo un'esperienza di valutazione ottimale sia per HR che per gli utenti finali"."Il mondo del lavoro sta vivendo una trasformazione profonda: a fare la differenza saranno sempre più le competenze, e non i titoli - commenta- Skillvue sta guidando questa trasformazione, grazie a una combinazione unica di intelligenza artificiale evoluta e una profonda visione skills-based. Oggi Skillvue è già un alleato strategico per le aziende che vogliono mettere davvero le competenze al centro della crescita. Siamo felici di supportare Nicolò, Simone e tutto il team in questo percorso di crescita, con l'obiettivo di valorizzare davvero il potenziale delle persone".