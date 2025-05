Squeri (Steriltom): non possiamo rinunciare al mercato degli Stati Uniti

(Teleborsa) - Steriltom, azienda piacentina leader nel settore della passata di pomodoro, è presentata all'edizione 2025 di TuttoFood a Milano, confermando il proprio ruolo di protagonista nell'agroalimentare Made in Italy. Alessandro Squeri, direttore generale dell'azienda, ha tracciato un bilancio più che positivo della presenza in fiera e ha delineato le sfide e le strategie future di Steriltom in un mercato globale in continua evoluzione."Siamo estremamente soddisfatti di questa fiera," ha affermato Squeri, sottolineando l'importanza di TuttoFood come "punto di riferimento per il Made in Italy". I numeri dell'azienda sono particolarmente positivi: "Quando sono entrato, fatturavamo 30 milioni, oggi siamo a 230 milioni." Una progressione che testimonia la solidità dell'azienda e la sua capacità di espandersi nel mercato; anche in un contesto difficile come quello dell'ultimo anno infatti, segnato da un calo produttivo di pomodoro fresco nel Nord Italia, Steriltom ha saputo mantenere un trend positivo.Anche se la situazione dell'azienda è marcatamente positiva, Squeri non ha nascosto le preoccupazioni legate alla "concorrenza non corretta" di paesi come Cina e Iran, che delineano una situazione di mercato non semplice, a cui si somma l'incertezza generata dalla politica dei dazi americana: "Siamo chiaramente preoccupati" - ha ammesso il direttore - "Siamo presenti in oltre 80 paesi, ma la verità per ora è che non si può fare a meno degli Stati Uniti, non possiamo pensare di andare in Cina per compensare gli Stati Uniti, in Cina c'è una concorrenza con filiere locali che sono strutturalmente diverse dalle nostre perché non hanno rispetto per i diritti umani, non curano la tracciabilità per il consumatore, non hanno alcuna attenzione alla sostenibilità, quindi non possiamo pensare di sostituire gli Stati Uniti, un mercato simile al nostro per concetto e valori, con quello Cinese od altri con le stesse caratteristiche; la verità è che dobbiamo cercare un compromesso e una soluzione per continuare a collaborare con gli Stati Uniti".