Sunoco acquisirà Parkland in una transazione da 9,1 miliardi di dollari

Sunoco

(Teleborsa) -, società statunitense leader nel settore delle infrastrutture energetiche e della distribuzione di carburanti, e Parkland, azienda canadese attiva nella distribuzione, commercializzazione e vendita al dettaglio di carburanti, hanno stipulato un accordo definitivo in base al qualein una transazionedel valore di circa 9,1 miliardi di dollari, inclusi i debiti contratti.Nell'ambito dell'operazione, Sunoco intende costituire una, denominata SUNCorp, che deterrà quote di Sunoco sulla base di un'unità ordinaria Sunoco per ogni quota SUNCorp in circolazione. In base ai termini dell'accordo, gli azionisti di Parkland riceveranno 0,295 unità SUNCorp e 19,80 dollari canadesi per ciascuna azione Parkland, il che implica un premio del 25% basato sui VWAP a 7 giorni di Parkland e Sunoco al 2 maggio 2025. In alternativa, gli azionisti di Parkland possono scegliere di ricevere 44,00 dollari canadesi per azione Parkland in contanti o 0,536 unità SUNCorp per ciascuna azione Parkland.Sunoco ha ottenuto una 364 giorni di 2,65 miliardi di dollari per il corrispettivo in contanti proposto. L'operazione è statadi entrambe le società e si prevede che si concluda nella seconda metà del 2025.