Tamburi acquista azioni proprie, conclude il piano e avvia un nuovo buyback

Tamburi

Azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 28 aprile al 2 maggio 2025, complessivamente(pari allo 0,021% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 7,5144 euro, per undiAl 2 maggio quindi, Tamburi ha in portafoglio 20.433.558 azioni proprie, pari all'11,082% del capitale sociale.La Società ha reso noto che ildeliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2024in data 29 aprile 2025 con l'acquisto complessivo di 2.035.133 azioni.Contestualmente è stato comunicato che, nell'ambito dell'autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti il 29 aprile 2025, TIP intende darefino ad undida effettuarsi entro il 29 ottobre 2026. Gli acquisti effettuati il 30 aprile 2025 rientrano in tale nuovo programma.Intanto, in Borsa, l'allunga il passo rispetto alla seduta precedente portandosi a 7,79 euro.