Tonica Wall Street. Focus sulla Fed

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale, con gli investitori in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per il commercio, delusi dal mancato annuncio, ma soprattutto preoccupati per quanto annunciato dal presidente statunitense, Donald Trump, ovvero tariffe del 100% sui film prodotti all'estero.Nel frattempo, già si guarda alla riunione della Fed, in calendario a metà settimana, anche se non sono attese novità sul fronte dei tassi d'interesse. Gli addetti ai lavori esamineranno con attenzione le parole del governatore, Jerome Powell per avere indizi sui prossimi sviluppi della politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ildello 0,20%, mentre, al contrario, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.671 punti. Poco sotto la parità il(-0,34%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,43%.In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,82%),(-0,93%) e(-0,42%).Tra i(+2,13%),(+1,56%),(+1,45%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,64%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,37%.(+4,17%),(+3,51%),(+3,27%) e(+2,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,17%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,64%.