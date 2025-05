UE, aumentano i detenuti. Italia terza per sovraffollamento

(Teleborsa) - Nel 2023, nell'si contavano circa 499.000, con un aumento del 3,2% rispetto al 2022. Lo rende l'Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, spiegando che si registravano 111 detenuti ogni 100.000 persone, leggermente in più rispetto al 2022, quando il tasso era di 108.Nel periodo tra il 1993 e il 2023, ildi detenuti è stato registrato nel 2012 (553.000 detenuti). Dopo un periodo di stabilità nel periodo 2017-2019, nel 2020 si è registrato un calo del 6,6% del numero di detenuti (463.000), seguito da un aumento complessivo del 7,7% dal 2021 al 2023.Confrontando i paesi dell'UE, ipiù elevati ogni 100.000 persone nel 2023 si sono registrati in Polonia (203), seguita da Ungheria (187) e Repubblica Ceca (181). Il tasso più basso si è registrato in Finlandia (53), Paesi Bassi (66) e Slovenia (68).Nel 2023, 13 paesi dell'UE hanno registrato undelle celle. Il sovraffollamento si verifica quando in un carcere ci sono più detenuti di quanti ne siano stati progettati per contenere. Il sovraffollamento più elevato è stato registrato a Cipro, con un tasso di occupazione di 226,2, in Francia (122,9) e in Italia (119,1). I tassi di occupazione delle carceri più bassi sono stati registrati in Estonia (56,2), Lussemburgo (60,8) e Bulgaria (67,7).