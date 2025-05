Unicredit, Giorgetti: Con Banco BPM "fa quello che vuole"

Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia si smarca da una domanda insidiosa sulla, ipotesi sempre presente, in seguito all'esercizio parziale dei poteri del Golden Power da parte del governo. Esercizio che ha posto una serie di paletti alla banca di Piazza Gae Aulenti, rendendo l'operazione potenzialmente non più conveniente per l'Istituto.ha risposto il Ministroa margine del meeting dell'Asia Development Bank, a chi chiedeva se il governo fosse soddisfatto della possibile rinuncia all'operazione da parte della Banca.I due titoli oggi procedono sottotono in Borsa: Unicredit cede lo 0,67% e banco BPM lo 0,38%, in linea con l'intonazione dimessa del comparto bancario.