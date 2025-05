Norvegia, tassi ancora fermi al 4,5%. Banca centrale mette in guardia su tagli prematuri

(Teleborsa) -, la banca centrale norvegese, haVi è incertezza sui futuri sviluppi economici, ma l'attuale valutazione delle prospettive da parte del Comitato implica che il tasso di riferimento verrà molto probabilmente ridotto nel corso del 2025, si legge nello statement."Il Comitato ha deciso di mantenere il tasso di riferimento invariato. L'inflazione è ancora al di sopra dell'obiettivo. Se il tasso di riferimento venisse abbassato prematuramente, i prezzi potrebbero continuare a salire rapidamente", afferma ilDalla Relazione sulla Politica Monetaria di marzo, gli sviluppi dell'economia norvegese sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative. Le barriere commerciali, tuttavia, si sono ampliate e vi è incertezza sulle future politiche commerciali. Il Comitato ha prestato particolare attenzione al fatto che questo potrebbe influenzare le prospettive sui tassi di interesse in direzioni diverse. Da un lato, le prospettive di crescita globale sembrano più deboli e i prezzi del petrolio sono diminuiti. Si. D'altro canto, la corona si è leggermente indebolita ed è risultata più debole del previsto."Lee vi è incertezza sulle future politiche commerciali - afferma Longva - Questo potrebbe influenzare le prospettive sui tassi di interesse in direzioni diverse".