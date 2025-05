RedFish, Alantra incrementa target price e conferma Buy

Alantra

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 2,3 euro) il target price su(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 104%.Gli analisti scrivono che i ricavi consolidati dell'hanno raggiunto i 50,6 milioni di euro (rispetto ai 18,9 milioni di euro), trainati dal consolidamento di Movinter per l'intero esercizio e dalle acquisizioni di Six Italia e SAIEP. L'EBITDA si è attestato a 3,0 milioni di euro (margine del 6%), influenzato dall'aumento dei costi del personale e di locazione per sostenere la crescita futura. I ricavi della capogruppo hanno raggiunto gli 0,6 milioni di euro, ma la perdita netta è stata di 1,2 milioni di euro, a fronte di un utile di 5,3 milioni di euro, trainato dai dividendi, nell'esercizio 2023. Il capitale investito netto è quasi raddoppiato, raggiungendo i 51,8 milioni di euro, mentre la PFN è salita a 14,4 milioni di euro.I ricavi delsono aumentati del 68,8% su base annua, raggiungendo i 16,5 milioni di euro, trainati dalle acquisizioni, con un portafoglio ordini in crescita del 18% su base annua, a 85,9 milioni di euro. Viene sottolineato che, nonostante il calo della performance organica di Movinter, l'M&A strategico supporta la scalabilità e la diversificazione."RFLTC si distingue per il suo, con investimenti privati ??che superano quelli azionari quotati, offrendo- si legge nella ricerca - La sua strategia si concentra sull'acquisizione e la crescita di PMI italiane a conduzione familiare attraverso transazioni strutturate e una governance attiva. Supportato da un consiglio di amministrazione esperto, il processo di investimento segue un rigoroso framework in cinque fasi, che incorpora parametri ESG per identificare leve di creazione di valore a lungo termine. La diversificazione del portafoglio tra utilities, aerospaziale e materiali speciali contribuisce a ridurre la concentrazione settoriale, liberando al contempo un potenziale di crescita scalabile".