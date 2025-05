Marks & Spencer, impatto di 300 milioni di sterline da attacco informatico

Marks & Spencer

(Teleborsa) -, multinazionale britannica che si occupa di vendita al dettaglio, ha chiuso l'con unin aumento del 22,2% a 875,5 milioni di sterline, il massimo in oltre 15 anni. L'utile netto ante imposte (PBT) è stato in calo del 23,9% a 511,8 milioni di sterline. Le vendite alimentari sono state in aumento dell'8,7% a 9,0 miliardi di sterline, mentre l'utile operativo rettificato a 484,1 milioni di sterline (2023/24: 388,4 milioni di sterline), con un margine del 5,4%. La società ha aumentato ilannuale del 20% a 3,6 penny."Abbiamo iniziato il nuovo esercizio finanziario come avevamo concluso quello precedente, con una crescita delle vendite superiore al budget in entrambe le attività - ha commentato il- Nelle ultime settimane, abbiamo gestito un, che ha causato un periodo di interruzione limitato. Abbiamo affrontato la situazione con grande spirito di squadra, lavoro di squadra e profondo senso di responsabilità, dando priorità al servizio ai nostri clienti".Dall'incidente, le vendite di prodotti alimentari hanno risentito della ridotta disponibilità, sebbene la situazione stia già migliorando, si legge nella nota sui conti. La società ha inoltre sostenuto costi aggiuntivi per rifiuti e logistica, dovuti alla necessità di gestire processi manuali, con un impatto sui profitti del primo trimestre. Nel settore Moda, Casa e Bellezza, le vendite online e i profitti commerciali hanno risentito pesantemente della necessaria decisione di sospendere gli acquisti online, tuttavia i negozi hanno mantenuto una buona resilienza. Marks & Spencer prevede che l', con la ripresa e l'incremento delle attività. Ciò comporterà anche un aumento dei costi di gestione delle scorte nel secondo trimestre.Pertanto, la stima attuale, prima della mitigazione, è di undel gruppo pari a circaper il 2025/26, che sarà ridotto attraverso la gestione dei costi, l'assicurazione e altre azioni commerciali.