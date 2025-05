Banco BPM, Castagna: ricorso a TAR dopo decisione "abnorme" della Consob

Banco BPM

(Teleborsa) - "È unacome banca, ci impedisce di dire la nostra sul mercato e non tiene conto dell'interesse dei nostri azionisti. Per questo". Lo ha detto l'amministratore delegato di, adopo il provvedimento della Consob che, accogliendo l'istanza di, ha prorogato di 30 giorni i tempi dell'OPS, allungandone il termine da fine giugno a fine luglio."Siamo rimasti estremamente sorpresi dal provvedimento Consob tanto che", ha sottolineato l'AD.A una domanda se Banco BPM immagina un futuro stand alone o intendete prendere parte al risiko, Castagna ha detto: "Vogliamo dire la nostra. La richiesta di sospensiva dell'OPS comporta una significativa dilatazione dei tempi, che risultano ora quasi raddoppiati rispetto ai massimi di 40 giorni, se consideriamo il lasso temporale tra l'approvazione della Consob e l'avvio del periodo di adesione e il fatto che la sospensione sia stata concessa per il termine massimo di legge. Ciò con tutto quello che ne deriva per l'operatività della nostra banca in conseguenza della passivity rule ma non solo: siamo di fatto bloccati per otto mesi, mentre là fuori c'è un riassetto in cui potremmo legittimamente mostrarci come un protagonista del sistema bancario.".