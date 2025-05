Best Buy taglia la guidance per incorporare l'impatto dei dazi

Best Buy

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha chiuso ildell'anno fiscale 2026 (terminato il 3 maggio 2025) conin calo dello 0,7%, rispetto a una previsione degli analisti per un calo dello 0,6%, secondo dati LSEG. L'è stato di 1,15 dollari, meno degli 1,20 dollari di un anno fa."Abbiamonel primo trimestre, registrando ricavi in ??linea e un utile operativo rettificato superiore alle aspettative, ha commentato la- Rimaniamo concentrati sulle nostre priorità strategiche per l'anno fiscale 2026, che includono quanto segue: 1) promuovere miglioramenti dell'esperienza omnicanale che siano in sintonia con i nostri clienti; 2) lanciare e ampliare flussi di profitto incrementali, tra cui Best Buy Marketplace e Best Buy Ads; e 3) promuovere l'efficacia e l'efficienza operativa per finanziare gli investimenti strategici e compensare le pressioni"."Oggi stiamo aggiornando le nostre previsioni per l'intero anno- ha dichiarato il- Prevediamo una crescita annua delle vendite comparabili compresa tra un calo e un aumento dell'1% e un tasso di utile operativo rettificato simile a quello dell'anno scorso, attestandosi a circa il 4,2%. Le nostre ipotesi di lavoro di base prevedono che i dazi rimangano ai livelli attuali per il resto dell'anno e che non vi siano cambiamenti sostanziali nel comportamento dei consumatori rispetto ai trend osservati negli ultimi trimestri".Per l'ora Best Buy prevede: ricavi tra 41,1 e 41,9 miliardi di dollari, rispetto alle precedenti previsioni di 41,4-42,2 miliardi di dollari; utile per azione rettificato tra 6,15 e 6,30 dollari, rispetto alle precedenti previsioni di 6,20-6,60 dollari.