Borse europee aprono all'insegna della cautela. Piazza Affari piatta

(Teleborsa) -, che scontano le incertezze di Wall Street e dei negoziati sul commercio. Laviene accolta con un, ma si resta in attesa di un accordo definitivo sul commercio.Frattanto, lanon è troppa(questo pomeriggio), mentre isulla produzione industriale (-1,4%) e sul commercio estero (export - 1,7%) sono apparsie confermano la fase di rallentamento dell'economia tedesca.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,143. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.355,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 62,94 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +89 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,35%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,20%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,16%.Piazza Affari scambia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 42.896 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,04%); con analoga direzione, senza direzione il(+0,08%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,55%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,20%.avanza dell'1,01%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,98%.La peggiore performance è quella di, che cede l'1,55% a causa di prese di profitto.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,49%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,56%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,74%),(+2,19%),(+2,15%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,2%.Tentenna, che cede l'1,11%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,10%.