Commercialisti, Agenzia delle Entrate e giudici a confronto sull’accertamento tributario

(Teleborsa) - Un'occasione di approfondimento e confronto sul futuro dellasi è tenuta presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di, presieduto da, a Palazzo Calabritto in Piazza dei Martiri. Il convegno, dal titolo "", è stato promosso dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli e dall’Associazione Nazionale Dottori Commercialisti di Napoli, con il patrocinio dell’Odcec di Napoli, della Fondazione dei commercialisti partenopei e dell’Associazione italiana esperti composizione crisi.L’evento ha riscosso un consenso straordinario, registrando una platea composta da numerosi, funzionari dell’e magistrati delle. Un’affluenza che testimonia la centralità e l’attualità del tema, in un momento storico in cui il sistema fiscale italiano è interessato da profonde trasformazioni.Ad aprire i lavori sono stati, presidente della Fondazione Odcec di Napoli,, presidente dell’Ugdcec di Napoli,, presidente dell’Andoc di Napoli,, numero uno dell’Aiecc e, consigliere segretario dell’Odcec di Napoli.I cinque rappresentanti hanno sottolineato l’importanza di occasioni come questa per promuovere un dialogo qualificato tra gli attori del, in un’ottica di aggiornamento costante e miglioramento della qualità del contenzioso.Nel corso del forum sono stati analizzati gli effetti deientrati in vigore nell’ultimo anno, con particolare attenzione a temi centrali come il, l’accertamento con adesione, la struttura degli atti, le nuove regole sulla nullità e annullabilità, il divieto di introduzione di nuove prove in appello, le modifiche all’autotutela e l’evoluzione del sistema sanzionatorio.Ilha messo in luce come l’attività di accertamento e il processo tributario richiedono oggi un approccio sempre più tecnico, consapevole e aggiornato. In questo contesto, l’interazione tra avvocati tributaristi, commercialisti, dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e giudici rappresenta un momento di crescita per l’intero comparto.Tra gli interventi più apprezzati si segnalano quelli dell’avvocato(il divieto di nuove prove in appello), della professoressa, ordinario di Diritto Tributario all’Università degli Studi di Napoli Federico II (nullità, annullabilità e irregolarità degli atti tributari) e del professor, docente di Diritto Tributario all’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", (Schema d'atto, contraddittorio preventivo e accertamento con adesione). I loro contributi si sono distinti per il rigore analitico e la capacità di tradurre concetti complessi in chiave operativa, sottolineando la necessità di una riforma che renda la giustizia tributaria non solo più giusta, ma anche più accessibile e funzionale.Polise ha approfondito in particolare il tema delle, evidenziando la necessità di una loro applicazione coerente con i principi costituzionali e con le normative sovranazionali, in un sistema che deve garantire certezza del diritto e tutela dei contribuenti.La giornata si è conclusa con unache ha visto confrontarsi direttamente esponenti della magistratura tributaria, rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e delle categorie professionali. Il dialogo ha fatto emergere, ma anche idee e proposte per una giustizia tributaria più efficace e trasparente.Nelle due, moderate da Adelaide Rescigno (responsabile commissioni di studio Ugdcec di Napoli)e Raffaele D’Arco (direttivo Andoc di Napoli), sono intervenuti anche Cristiana Ciabatti (segretario Ugdcec di Napoli), Paolo Leone e Giuseppe Avizzano (giudici tributari), Nuna Maione (presidente della Commissione Contenzioso Tributario di Odcec di Napoli), Valentino Sannino (direzione provinciale di Napoli dell’Agenzia delle Entrate), Fiammetta Savarese (direzione regionale Agenzia delle Entrate).L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta il ruolo fondamentale dellenel promuovere cultura giuridica e aggiornamento tecnico, contribuendo in modo attivo al miglioramento del sistema tributario italiano.