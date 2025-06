"Digitale su Misura": Digital Angels al fianco di Binario F per promuovere il valore strategico del digitale

(Teleborsa) - Si è tenuto ieri, giovedì 5 giugno a Roma, l'agenzia di marketing associata ad Anitec-Assinform e IAB Italia. L'appuntamento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, aziende e professionisti del marketing per un confronto sul ruolo della pubblicità digitale nella valorizzazione dell'identità italiana, con particolare attenzione al supporto alle PMI, all'efficacia della pubblicità personalizzata e alla costruzione di un ecosistema digitale regolato, trasparente e inclusivo.Ad aprire i lavori è statocon un intervento incentrato sull'importanza della pubblicità su misura e sul valore strategico del digital marketing per le eccellenze italiane, illustrando i vantaggi per aziende, persone e società. "Sostenere il marketing digitale – ha detto– significa coltivare crescita, lavoro e mobilità sociale: un investimento strategico per un'Italia più competitiva e pronta al futuro".A seguire, lache ha visto la partecipazione diVice Presidente della Camera dei Deputati,, Europarlamentare,Senatore,Deputata e, Marketing Manager di Fiorucci. Nel corso del dibattito sono emersi diversi temi: dalla necessità di facilitare il trasferimento tecnologico tra ricerca e impresa, al rafforzamento delle competenze digitali per passare alla semplificazione normativa e all'urgenza di una regolamentazione che tuteli i diritti dei cittadini senza ostacolare l'innovazione.È stato inoltre ribadito come il digitale, se ben governato con regole bilanciate, possa rappresentare una leva fondamentale per la crescita economica del Paese e per la promozione internazionale del Made in Italy. In particolare, la pubblicità personalizzata è stata riconosciuta come uno degli strumenti più efficaci per valorizzare l'identità dei brand italiani, grazie alla sua capacità di raggiungere il pubblico giusto con messaggi su misura, misurabili e rilevanti.Tra le esperienze aziendali emerse durante il dibattito,ha raccontato come il digitale consenta oggi di costruire narrazioni autentiche e flessibili, capaci di valorizzare la qualità dei prodotti italiani nei contesti locali e globali. Un approccio che ormai è diventato accessibile e inclusivo, in grado di adattarsi alle esigenze di imprese di ogni dimensione.