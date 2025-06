El.En., buyback per oltre 210 mila euro

El.En.

El.En.

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei laser, quotata all'Euronext STAR Milan (STAR) di Borsa Italiana, ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato lo scorso 29 maggio, dal 3 al 6 giugno 2025 hacomplessivamente, al prezzo medio di 10,6405 euro per unpari aAl 6 giugno la società detiene complessivamente 122.470 azioni proprie, pari allo 0,1528% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,37%.