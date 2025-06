Eurostat: il 56,4% dei lavoratori autonomi europei ha lavorato dopo la pensione

(Teleborsa) - In base ai dati dell'indaginesulla, raccolti tra i pensionati di vecchiaia nell'UE nel 2023, il 56,4% deiha lavorato dopo aver ricevuto la prima. Tra i paesi dell'UE, la percentuale di pensionati autonomi che hanno continuato a lavorare o sono rientrati nel mercato del lavoro è stata più alta in(98,4%),(88,0%) e(87,7%). D'altra parte, è stata la più bassa in Spagna (18,2%) e Grecia (20,3%), seguita dalla Slovenia (40,4%).Nel 2023, il, e una percentuale significativa di questo gruppo lavorava: più della metà (57,0%) dei pensionati occupati nell'UE aveva un impiego part-time. Questa percentuale era molto più alta rispetto a quella di coloro che non hanno un pensionato (16,2%).Il lavoro part-time era più comune tra i pensionati di vecchiaia in tutti i paesi dell'UE. Tuttavia, questa percentuale variava significativamente da paese a paese. Laaveva la quota più alta di pensionati di vecchiaia occupati a tempo parziale (89,4%) e la disparità più grande con i non pensionati (3,4%), con un divario sostanziale di 86,0 punti percentuali . La Croazia era seguita da(79,2%) e(78,0%), con le quote più elevate di pensionati di vecchiaia occupati a tempo parziale.Al contrario, laha registrato la quota più bassa di occupazione part-time tra i pensionati (9,2%) e i non pensionati (1,2%). Anche(19,0%) e(23,2%) hanno registrato le quote più basse di pensionati occupati a tempo parziale.È interessante notare che i, che avevano la quota complessiva più alta di occupazione part-time, hanno mostrato la differenza relativa più piccola tra pensionati (57,8%) e non pensionati (39,4%).