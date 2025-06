eVISO sigla contratto di 1,8 milioni di metri cubi gas con utenza industriale

eVISO

(Teleborsa) -- società COMMOD-TECH, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) - ha siglato un contratto di fornitura gas con una primaria azienda industriale per un ammontare di oltre 1,8 milioni di metri cubi annuali equivalenti a un fatturato annuo pari a circa € 1,7 milioni.Questo contratto, spiega una nota, valido per l’anno termico 2025/2026 e con decorrenza dal 1° ottobre 2025, è frutto di un intenso lavoro di ottimizzazione della filiera di approvvigionamento internazionale di gas e conferma la capacità di eVISO di offrire ai clienti gasivori un’offerta ad alto valore aggiunto, legata alla piattaforma tecnologica proprietaria sviluppata da eVISO di cui gli ultimi sviluppi sono stati il lancio a marzo 2025 del portale CORTEX Gas. Nei 9 mesi da luglio 2024 a marzo 2025 eVISO ha erogato circa 8,5 milioni di metri cubi di gas, in aumento del 136% rispetto agli stessi nove mesi dell’anno precedente.Il gas totale erogato nei 12 mesi dell’esercizio 2023/2024 ha raggiunto i 4,6 milioni di smc (standard metro cubo).Il contratto siglato oggi è quindi significativo sia per volume (1,8 milioni di smc), sia perché si somma ad altri contratti verso gli utenti gasivori, un segmento diverso rispetto ai segmenti domestici e PMI serviti in passato., ha commentato: “I numeri dei volumi della fornitura di gas indicano una accelerazione rispetto al tendenziale di crescita storico. Con il contratto siglato oggi, eVISO ha confermato la proposta di valore distintiva e competitiva nel segmento gas-tech verso la clientela industriale gasivora, segmento da cui”., ha commentato: “La chiusura di questo importante accordo con un cliente ad alto consumo conferma la validità della strategia commerciale e l’efficacia della tecnologia proprietaria sviluppata da eVISO., elementi fondamentali per rispondere in modo puntuale alle esigenze dei grandi consumatori di gas. È proprio questa capacità tecnologica che distingue eVISO nel mercato e la rende un partner di riferimento per i cluster industriali ad alta intensità energetica”.