La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Chevron

Salesforce

Merck

Amazon

Wal-Mart

McDonald's

Marvell Technology

Tesla Motors

Moderna

Micron Technology

Lululemon Athletica

Broadcom

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che mostra un guadagno dello 0,74% sul; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 5.987 punti. Positivo il(+0,86%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+0,91%).Sul fronte macroeconomico, il dato clou della settimana, quello sul mercato del lavoro statunitense , ha evidenziato una crescita, nel mese di maggio, di 139 mila nuovi posti di lavoro, sopra le attese degli analisti, ma leggera flessione rispetto al mese precedente. "Il mondo del lavoro incomincia a evidenziare qualche debolezza, in particolare con le forti revisioni al ribasso dei mesi precedenti, aumentando i dubbi sull’effettiva forza dell’ultimo periodo. Crediamo che questi dati non dovrebbero, tuttavia, modificare le scelte della Federal Reserve in politica monetaria nel prossimo meeting di giugno, spiega Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia". I mercati azionari hanno reagito positivamente dopo l’annuncio del dato nella speranza che la Fed possa convincersi a tagliare i tassi nella riunione di luglio.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,88%),(+1,56%) e(+1,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,44%),(+1,86%),(+1,78%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,85%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.(+6,26%),(+5,78%),(+3,90%) e(+3,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -20,04%.Crolla, con una flessione del 3,97%.