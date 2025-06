La Fondazione Federico II porta le opere di Elliott Erwitt per la prima volta in Sicilia

(Teleborsa) - Laha presentato questa mattina alla stampa adila mostra di uno dei più grandi fotografi della storia:, noto in tutto il mondo per i suoi scatti, divenuti simbolo della nostra società, veri e propri sistemi di riferimento antropologico per approfondire ed evocare gli accadimenti storici più importanti. Erwitt rappresenta una delle figure più influenti e originali del mondo della fotografia perchè fu capace di catturare con una visione unica momenti di vita quotidiana, rendendoli in immagini iconiche che combinano umorismo e profondità di osservazione.Già Presidente della celebre, Elliott Erwitt sintetizza nelle sue opere l’interesse per l’uomo e il gusto dell’attimo che sa cogliere con ineguagliabile magia. Tra i suoi soggetti preferiti figurano i: la sua capacità di osservare e rappresentare le abitudini di questi animali e dei loro proprietari ha dato vita a immagini che raccontano molto sulla società e sulle relazioni umane. Le sue fotografie canine sono state raccolte in diversi libri, veri e propri riferimenti per gli amanti della foto grafia e degli animali. Non meno importante è il suo lavoro come fotografo di. Erwitt ha immortalato figure leggendarie come Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Muhammad Ali, realizzando veri e propri ritratti che vanno oltre la semplice schematizzazione, per rivelare introspezioni e aspetti sorprendenti dei suoi soggetti.Celebre è la foto dicon il vestito che si solleva, scattata sul set di "Quando la moglie è in vacanza", un’immagine che è diventata parte dell’iconografia del XX secolo, con un valore pressoché identico a quello dei più noti quadri della storia dell’arte."La Fondazione Federico II – ha detto, presidente dell'Ars e della stessa Fondazione - vuole essere protagonista della scena internazionale, proponendo al quasi milione di visitatori che ogni anno ammirano le bellezze storiche del Palazzo Reale di Palermo, un’importante offerta espositiva dal respiro cosmopolita. Con la mostra di Elliott Erwitt, il Palazzo Reale di Palermo continua a vivere un’appassionante stagione di arte contemporanea, regalando ai fruitori un intero secolo di cronaca e di raffinati studi che l’artista ci presenta attraverso il suo obiettivo fotografico"."Elliott Erwitt – ha detto, co-curatrice della mostra, una delle massime conoscitrici di Erwitt a livello internazionale - non è stato solo un fotografo, ma un narratore visivo senza eguali, capace di trasformare l’istante in storia, il quotidiano in arte, l’ironia in poesia. Le sue immagini evocano in chi le osserva emozioni che si muovono su registri diversi, dalla commozione al sorriso, f ino al divertimento più spontaneo. Scomparso nel no vembre del 2023 all’età di 95 anni, ci ha lasciato un’ere dità immensa: un archivio di fotografie che attraversano epoche, culture e sentimenti con un linguaggio universa le, invitandoci a guardare il mondo con più indulgenza e meraviglia, mettendosi sempre al nostro fianco in quella leggerezza profonda che lui stesso definiva The Art of Observation"."Elliott Erwitt - ha commentato il co-curatore- è, come le sue fotografie: ironico, enigmatico, sfuggente, aereo. Dietro a tutto questo si percepiscono una grande personalità e un’acuta intelligenza, quasi spiazzanti. II valore artistico dell’opera di Erwitt pare raggiungersi quasi incidentalmente, non è mai perseguito e forse per questo è così spesso centrato. Non si addico no a Erwitt sterili schemi di lettura mutuati dalla Storia dell’Arte, lui si preoccupa solo di fare buone fotografie; Le fotografie di Erwitt sono generalmente leggere, spensierate, luminose. Ma ciò non toglie che alcune im magini assurgano a manifesti".Nel corso della conferenza stampa è stato ufficializzato anche unvoluto fortemente dal Presidente Galvagno per la Fondazione Federico II. Quattro persone con disabilità per la prima volta hanno firmato un contratto di lavoro stagionale che li porterà a lavorare nel Complesso Monumentale di Palazzo Reale per i mesi estivi proprio in concomitanza con i grandi flussi che si prevedono per la mostra di Elliott Erwitt.